VIDEO | Vaata juba peagi eetrisse mineva Ott Tänaku seriaali isutekitajat!

Näiteks näeb juba avasaates, kuidas Oti abikaasa Janika presidendi vastuvõtule minekuks valmistub, teatas TV3 seriaali tutvustavas pressiteates.

Sterotek Filmi meeskond filmis 2018.aasta jooksul 13 riigis: Jaapan, Austraalia, Prantsusmaa, Itaalia, Rootsi, Portugal, Mehhiko, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Hispaania, Monaco ja Eesti. Läbiti 45 000 kilomeetrit mööda maismaad, lisaks veel lennukiga paar tiiru ümber maailma. 170 võttepäevaga kogunes kõvaketastele üle 150 tunni materjali.

„Ott Tänak- The Movie: seriaal“ avaosa on juba eelvaadatav voogedastusplatvormil Go3. TV3 eetris esilinastub „Ott Tänak – The Movie: seriaal“ pühapäeval, 13.septembril kell 19.30.

