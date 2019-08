VIDEO | Täna täpselt aasta tagasi: pime Eesti poiss sai Madridi Reali superstaariga tuttavaks

Kui mullune kohtumine toimus 15. augustil, siis päev enne mängu leidis aset tõeliselt liigutav sündmus, kui üks pime Eesti poiss Aron sai väga lähedalt tuttavaks Reali keskväljaässa Toni Kroosiga.

Superkarikafinaali eel esinesid Lilleküla staadionil ka pimedad lapsed: osaliselt nägemispuudega ja osaliselt nägijatest lastest koosnenud koor esitas Florence & the Machine'i laulu "You've Got the Love".

Meenuta lõbusat videot!