VIDEO | Mayweather pidutses rahvast täis ööklubis kõiki sotsiaalse distantseerumise reegleid eirates

Internetis levib videotõestus, et 43-aastane Mayweather käis Arizona osariigis kahes lõbustusasutuses, mis olid inimestest triiki täis. Üks neist asus Scottsdale'i linnas, mille linnapea Jim Lane väljaandes TMZ kriitiliselt sõna võttis.

"Pildid, mis nädalavahetusel Scottsdale'i vanalinnas tehti, on häirivad ja näitavad, et inimestel puudub terve mõistus ja kodanikuvastutus. Ärid ja nende kliendid peavad aru saama, et me kõik mängime isiklikus hügieenis ja distantseerumises oma rolli ning meist kõigist sõltub meie linna tervis - nii füüsiline kui ka majanduslik," rääkis Lane.

"See viirus levib inimeselt inimesele ning meie isiklikest tegudest sõltub, kas esitatud tervishoiunõuded on viiruse leviku peatamisel edukad olnud."

Lane lisas, et kavatseb vastava ööklubi omanikega ühendust võtta ning neilegi sõnad peale lugeda.

Floyd Mayweather y su grupo, fueron vistos de fiesta en el INTL Nightclub de Scottsdale, Arizona sin guardar las medidas de distancia. pic.twitter.com/GGXoiTNztX — Raúl Brindis (@raulbrindis) May 26, 2020

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!