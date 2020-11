VIDEO | Liverpooli staarründaja tantsis paar päeva enne positiivset koroonaproovi venna pulmas, maskist polnud haisugi

Egiptuse koondise teatel polnud Salah'l ühtegi sümptomit ning pärast positiivsest testist teada saamist pandi ta kohe hotellituppa isolatsiooni.

Salah' nakatumisest teatati reedel, päev enne Egiptuse koondise mängu Togo vastu. Tegemist oli Kairos toimunud Aafrika Rahvuste karikaturniiri kvalifikatsioonmänguga, mille Egiptus 1:0 võitis. Homme on samad meeskonnad uuesti vastamisi juba Togo pealinnas Lomés.

Salah' venna pulm toimus eelmisel nädalal mõned päevad enne koondise kogunemist Kairos. "Kui te mõtlete, kust Salah' võis koroonaviiruse saada, siis ta oli paar päeva tagasi oma venna pulmas," kirjutas Uganda spordiajakirjanik Usher Komugisha Twitteris, jagades kurikuulsas pulmas tehtud TikToki videot.

A video of Mohamed Salah dancing at his brothers wedding seemed appropriate pic.twitter.com/sucXTCNfcB — Waleed (@Loma_Usyk) November 11, 2020



Pühapäeval kinnitas Egiptuse koondise arst meediale, et Salah'l on kerged sümptomid. "Ta peab olema Egiptuses isolatsioonis, kuni annab negatiivse testi ning saab siis tagasi [Inglismaale] reisida. Egiptuse võimud muretsevad tema pärast, kuna ta on Egiptuse jaoks eriline. Kõik tahavad aidata ja teha kõik, mis on kogu riigi võimuses," ütles doktor Abou Elela Associated Press'ile.

Küsimusele, kas Salah võis viiruse saada venna pulmast, vastas arst: "Ma ei saa seda eitada. Keegi ei tea... Kahjuks ei tea me veel sellest viirusest kõike. Mu vastus on võibolla jah, võibolla ei."

Staarründaja kaitseks on viimastel päevadel välja astunud näiteks Kairo linnapea Maher Shatayyeh, kes ütles Goal.com-ile: "Kõik, mis selle kohta öeldud on, on vale. See, et keegi embab kedagi ühes pulmas viis korda, ei tundu loogiline. Salah oli tund aega kestnud pulmas ühtlasi äärmiselt ettevaatlik, ta ei võtnud kordagi maski peast, välja arvatud pildistamiseks. Salah on nüüd korras, tal pole ühtegi sümptomit. Ma rääkisin tema ja ta onuga."

Väga suure tõenäosusega jääb Salah' eemale ka 22. novembril toimuvast Liverpooli mängus Premier League'i hetkeliidri Leicester City vastu.