VIDEO | Kanteri hoolealune Malachowski näitas, et on osav ka korvpalliplatsil

Piotr Malachowski ja Robert Urbaneki näidistreening Gerd Kanteri juhendamisel. Foto: Tiit Blaat

2008. aasta Pekingi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter on tuntud ka suure korvpallihuvilisena ning paistab, et mees on nakatanud korvpallipisikuga ka oma treenitavat, poolakat Piotr Malachowskit.