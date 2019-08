VIDEO | Käbi ei kuku kännust kaugele! Kimi Räikköneni nelja-aastane poeg sõitis esimest korda kardiga

Räikkönen on varem poja kohta öelnud, et kuigi talle tundub, et Robinile meeldivad rohem rattad - nii mootoriga kui ka ilma - siis suvel on tal plaanis järeltulijale anda võimalus ka kardiga sõita. Nüüd sai plaan teoks.

"Aceman alustab," kirjutas Räikkönen Instagrami postituse juurde. Soomlase hüüdnimi on teatavasti Iceman (jäämees). Käbi ei kuku kännust tõepoolest kaugele.

Video ja teiste piltide nägemiseks vajutage noolte peale: