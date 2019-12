VIDEO ja FOTOD | Eesti olümpiasportlane pakkus Hollandi hittsaates kuuma kava

Maria Sergejeva. Foto: Max Rossi, Reuters/Scanpix

2010. aasta Vancouveri taliolümpial koos Ilja Gleboviga iluuisutamise paarissõidus jääle astunud Maria Sergejeva on nüüdseks sukeldnud modellimaailma. Lisaks tegeleb ta näitlemisega ning nüüd on ta Hollandis jala ukse vahele saanud tõsielusarjas. Nimelt on 27-aastane Sergejeva seal kaasa löömas saates „Tähed jääl“.