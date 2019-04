VIDEO | Cristiano Ronaldo kaheksa-aastane poeg lõi Juventuse noortetiimi eest ühe poolajaga seitse väravat

Vanaema Dolorese pilgu all osales noor Cristiano isa kodusaarel Madeiral tõelistes purustustöödes: Juventuse noored alistasid Maritimo China nimelise võistkonna lausa 25:0 ning tegid seejärel 15:1 selja prügiseks Camachal.

Maritimo vastu lõi Cristiano juunior seitse väravat - kõik esimesel poolajal -, Camachat kostitas ta viie tabamusega. Seega on noor Ronaldo esimese kahe mänguga kirja saanud juba 12 väravat!

Ehk on tõepoolest tegu tulevikutegijaga: kuulsa isa sõnul oleks see tema unistuse täitumine. "Mulle meeldib talle asju õpetada, aga ta teeb lõpuks seda, mida ta ise soovib ja ma toetan teda," rääkis 34-aastane isa hiljuti. "Mõistagi tahaksin, et temast saaks jalgpallur, sest näen, et temas on selleks vajalikku mentaliteeti. Tal on korralik keha, ta on kiire ja tehniliselt osav, lööb hästi peale. Aga see on kõik lõpuks ikkagi tema otsus. Ma ei taha teda survestada."