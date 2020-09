Vana pidu meenutanud Räikkönen viskas Hamiltoni üle nalja: ärge muretsege, kogu lootus pole veel kadunud!

40-aastane Räikkönen postitas Instagrami story'sse kõrvuti pildid, kus ühel on näha raju elustiili poolest tuntud varalahkunud 1976. aasta maailmameistrit James Hunti, kes on pildil särgita ning parasjagu suitsu tõmbamas ja õlut tarbimas. Kõrval on pilt kuuekordsest ilmameistrist Lewis Hamiltoni tõukerattaga sõitmas. Pealkirjaks oli "Vormel-1 sõitja evolutsioon".

Seejärel avaldas Räikkönen endast ühe vana peopildi, kuhu ta kirjutas juurde järgmist: "Ärge muretsege, kogu lootus pole veel kadunud!"

Foto: Kuvatõmmis

Foto: Kuvatõmmis