VAHVA VIDEO | Roger Federer valmistas noortele fännidele suure üllatuse

Vittoria ja Carola olid aprillis koroonakriisi ajal saanud üle maailma kuulsaks, kui postitasid sotsiaalmeediasse video oma tennisemängust, mis toimus sotsiaalse distantseerumise nõude täitmiseks katustel. Federer otsustas tüdrukutele nüüd üllatuse teha ning nendega samuti majade katustele mängima minna.

"See oli suurepärane," sõnas Federer. "Ma olen mänginud maailmas väga lahedates kohtades, kuid see oli kindlasti väga eriline kogemus. Me näitasime, et võime tennist mängida kõikjal."