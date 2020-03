Uus kuum spordipaar: tennise "pahapoiss" Kyrgios on silma peale pannud Venemaa mängijale

Kuulujutud kahe noore tennisemängija suhtest on ringlenud juba mõnda aega. Mõlemad on jaganud sotsiaalmeedias pilti, kuidas nad Los Angeles Lakersi NBA mängul teineteisel käest kinni hoiavad. Märtsis jäid nad koos pildile Mehhikos Acapulco turniiril, kui Kyrgios Kalinskaja laupa suudles.

Kalinskaja on rohkem edu saavutanud paarismängus, hoides selle mänguliigi WTA edetabelis 95. kohta. Üksikmängus on ta hetkel maailma 112. reket.

Ka Kyrgiose eelmine tüdruksõber oli tennisemängija, austraallanna Ajla Tomljanovic (26). Nende suhe sai esimest korda otsa pärast 2017. aasta Wimbledoni turniiri, kui Kyrgios jäi pildile ööklubis teiste naistennisistidega tantsides. Pärast seda vahejuhtumit toimus veel leppimine, kuid 2018. aastal mindi lõplikult lahku.

Tomljanovic on uue silmarõõmu leidnud 23-aastase itaallasest mängija Matteo Berrettini näol.