Uued arengud Ronaldo vägistamisjuhtumis: jalgpalluri DNA klappis asitõenditega

Kõmulehe The Suni teatel selgus meediale lekitatud e-mailidest, et Las Vegase detektiiv Jeffey Guyger kirjutas proukurörile: "DNA tulemused on kohal ja need klapivad."

Väidetavalt pärast 2009. aasta suvel Ronaldo poolt Las Vegase hotellis vägistatud Mayorga loobus kohtuasjast tänavu juulis, saades Ronaldo kaitsjatelt süüdistuse mitteesitamise eest 288 000 dollarit. Nüüd aga on Mayorga sisse andmas süüasja, millega nõutakse Torino Juventuse ründajalt 213 429 dollarit valuraha.

Ühtlasi selgus e-kirjadest, et Ronaldo tunnistas oma advokaadile, et Mayorga ütles talle hotellitoas "lõpeta" ja "ei".

Mayorga varasemate ütluste kohaselt olevat intsident aset leidnud hotellitoa duširuumis, kus Mayorga riideid vahetas ja kuhu Ronaldo olevat paljalt sisse astunud. Mayorga lükanud meest eemale ning keeldunud seksist, kuid nõustunud suudlusega.

"Ta hakkas asju tegema ja krabas mind. Ma lükkasin ta eemale ja ütlesin korduvalt "ei". Ma pöörasin tast eemale ja tõmbusin kerra. Siis hüppas ta mulle peale. Ma ütlesin "ei, ei, ei, ei"," rääkis Mayorga eelmisel aastal veel anonüümsust paludes Saksa ajalehele Der Spiegel.