Tuntud Eesti sportlane avalikustas, et teda on "Maskis lauljasse" kutsutud lausa kahel korral: mul ei ole lihtsalt aega!

"Mina võiks minna vabalt. Mind on isegi kaks aastat järjest sinna kutsutud, aga lihtsalt ei ole aega, et seda teha... See aasta oleks tegelikult olnud, aga kogu see süsteem on keeruline," ütles Vesik.

Kui rannavõrkpalluri käest uuriti, et kas detektiivid teda üldse mäletaks, põrutas Vesik, et sel hooajal saatega liitunud detektiiv Kristjan Jõekalda on tema väga hea sõber. "Toomas Uibo vaata, paljud Eesti inimesed teda teavad," tõi ta näiteks eelmisel hooajal osalenud endise lapsstaari, kes ka ei figureeri igapäevaselt meedias. "Ma ei vaata, aga mulle meeldib."

Sel hooajal on mitmed detektiivid ja ka televaatajad pakkunud, et Polaarhundi maski taga on peitnud end tuntud sportlane. Vihjete tõttu on populaarseimaks pakkumiseks saanud kaardilugeja Martin Järveoja.