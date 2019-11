Tennisetäht Simona Halep abiellub miljonärist poiss-sõbraga, pulma oodatakse ligi tuhat külalist

Rumeenlannale lähedane isik avaldas väljaandele wowbriz.ro, et pulmapidu peetakse Rumeenias Constantas asuvas luksusrestoranis kõiki aromaanlaste (Balkani vähemuslik põlisrahvus) pulmatraditsioone järgides.

"Kutsutud on kõik nende sugulased, tenniseinimesed, teisi sportlasi. Külalisi saab olema sadu, võibolla isegi tuhat. Kõik on juba korraldatud ning Halepil on hea meel, et tal on õnnestunud kõik detailid paika saada. Mõned lahendamata asjad muidugi veel on, näiteks kleit ja Toni ülikond, aga kõik muu on suures osas tehtud," lisas allikas.

40-aastane Toni Iuruc on Makedoonia ärimees. Halepiga on nad koos olnud rohkem kui aasta. Iuruc on muidu üritanud hoida Halepi kõrval madalat profiili, kuid tänavu suvel nähti neid avalikult koos Wimbledoni võitjate õhtusöögil.

Halepist 12 aastat vanemale Iurucile kuulub Rumeenias kuus firmat.