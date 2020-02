SÜNNAGALERII | Palju õnne! Kelly Sildaru sai täna 18-aastaseks

Eesti meedia on Sildaru tegemistele kaasa elanud juba sellest ajast peale, kui ta oli 5-aastane. Linnalehes ilmus esimene suurem lugu pealkirjaga "Viieaastane, aga juba Eesti parim" 2007. aasta sügisel, kui Sildaru võitis Männikul Nike ACG Water Jumpi naiste vettehüppevõistluse.

Kaks aastat hiljem oli juba selge, millises suunas Sildaru karjäär minema hakkab, kui Delfi tegi maailma suusafoorumite põhjal artikli "Eestist on sirgumas freestyle suusatamise maailmanimi?"

"Maailma erinevates suusaajakirjades ja foorumites räägitakse üha enam seitsme aastasest Eesti tüdrukust Kelly Sildarust. Vaatamata noorusele võistleb ta freestyle suusatamises Skandinaavias omavanuste poiste ning isegi naiste võistlustel, kus on õnnestunud tõusta ka poodiumi kõrgeimale astmele," seisab artiklis.

Kuhu see kõik lõpuks välja on viinud, teame me kõik. Hoiame pöialt, et Kelly kullasadu jätkuks!

Palju õnne veelkord!