Sportlik hommik tagab tegusa päeva

Tihtipeale annab protsessi algus aimu ka selle lõpust – jaanuar ennustab aastat, esmaspäev loob fooni kogu nädalaks. Minnes makrolt mikrosse, võib niisamuti väita iga päeva alguse kohta. Hommik määrab suuresti selle, milliseks kujuneb ülejäänud päev. Et lihtsad tõed üle korrata ja linlasi liikuma ärgitada, korraldab Spordi- ja Noorsooamet juba viiendat aastat üritust Spordihommik.

Jala tööle, jala poodi, nii see tervis majja toodi!

Just niimoodi kõlab tänavuse Spordihommiku loosung. Tegelikult ei pea igaüks ju olema tippsportlane ega päevast-päeva jõusaalis rinnalihaseid pumpama või rajal tõkkeid jooksma. Seda rõhutab ka linnapea Mihhail Kõlvart, kes on algatuse eestkõneleja ja mitmel aastal isegi hommikuseid treeninguid läbi viinud. Linnapea hommik algab hommikuvõimlemisega ning ta lisab, et see paneb aluse edukaks päevaks. Treening kulutab küll füüsilist energiat, ent annab nii mõndagi ka vastu – parem meeleolu kogu päevaks, mõtteselgus ja üleüldine erksus. Keha ja vaim on omavahel tihedalt seotud, seda teadis juba vanarahvas.

Kõlvarti sõnul tuleb tervise nimel päeva jooksul lihtsaid valikuid teha, näiteks jalgsi käia. Kui linnapeal kohtumiste ja nõupidamiste vahel aega üle jääb, teeb ta harjutusi ka kontoris: tema ette seisab mustas maskis mees, kes hoiab käes löögilapatsit, mida tabab efektselt, isegi chuck-norrislikult linnapea jalg. Jah, taekwondo pole Kõlvartile võõras.

Mihhail Kõlvart ... tunnistab, et tema töögraafik on äärmiselt tihe. Kohtumised, koosolekud, nõupidamised. Ometi üritab mees nii palju liikuda kui võimalik: lifti asemel valib linnapea alati trepid.

Mida eksperdid hommikuti teha soovitavad?

Spordihommiku raames räägivad kaasa teisedki teada-tuntud näod ja eksperdid. Inimesed tutvustavad nii videopildis kui intervjuu vormis oma tervislikke harjumusi ja annavad soovitusi neile, kes pole hommikuti harjunud liikuma. Olgem ausad, paljud meist keedavad hommikul esimese asjana kohvi ja istuvad köögilaua taha uudiseid lugema, ilma et venitamisest või võimlemisest mingit juttugi oleks. See ei tule pähegi. Aga võiks!

Kaasa räägib ka ortopeed ja tuntud spordiarst doktor Mihkel Mardna, kes kutsub inimesi üles oma tervise eest ise vastutus võtma. Loota riigile või loota tablettidele – see on justkui nihkes arusaam. Väikese hommikuvõimlemisega, kusjuures see peab olema pidev ja igapäevarutiini lahutamatu osa, teeme kasu ju eelkõige iseendale. Tabletiravi on Mardna sõnul tihti tagajärjega tegelemine. Valutav selg võib tähendada hoopis nõrku kõhulihaseid. „Keha tuleb vaadata ühtse tervikuna ja paljud probleemid on ravitavad füsioterapeutiliste harjutustega,” ütleb ta. Mardna võimleb igal hommikul ja on aastate jooksul tänu sellele märganud vana põlvevigastuse paranemist.

Mihkel Mardna. Foto: erakogu

Dr Mihkel Mardna ... ütleb, et pikaealisuse saladus on äärmiselt lihtne.



1. Väike kalorsus (lõpeta söömine enne, kui kõht punni läheb).

2. Väldi riskikäitumist (ära mine punasega üle tee, ära kihuta jne).

3. Ole füüsiliselt aktiivne (liiguta end iga päev).

4. Ole õnnelik (sotsiaalne suhtlemine ja inimsuhted on pikaealisuse võtmekoht).

Tallinna Spordiveteranide Koondise esimees Henn Pärn läheneb 80ndale eluaastale, ent paistab paarkümmend aastat noorem. Härra Pärn selgitab detailselt, kuidas algab tema hommik: „Ärkan koos päiksega,” ütleb ta naerusuiselt, „ja minu võimlemine algab juba voodist.” Mees sirutab varbaid, sirutab näppe, kuna sellises vanuses inimeste keha on paratamatult rohkem elu näinud. Vigastused võivad tekkida ka lihtsamate tegevuste – näiteks liiga suure hooga voodist välja hüppamine – tagajärjel.

Karastus äratab paremini kui kohv

Spordihommiku raames tutvutakse ka talisuplusega. Kogenud suplejad Aivar Tugedam ja Erkki Kasenurm näitavad Nõmme Spordikeskuse väliujulas ette, kuidas asi käib. „Kes kohvijoomist vähendada tahab, võiks hommikul talisuplust proovida,” selgitavad mehed. See pidavat palju efektiivsemalt üles äratama.

Suplejad Aivar Tugedam, Taavet Kase ja Erkki Kasenurm. Foto: Hendrik Osula

Talisuplus ... äratab paremini kui hommikukohv. Lisaks pidavat külmas vees käimine ka voodielule hästi mõjuma!

Külma positiivseid mõjusid kiidab ka Ott Kiivikas, kes igal hommikul suveriietes jalutuskäigu teeb. T-särgiga karges õhus ringijalutamine mõjub Kiivika sõnul hästi ka immuunsüsteemile, mis on praegusel ajal eriti oluline. Jalutuskäik tehtud, asub ta võimlema. Siinkohal on märksõnaks lihtsus – harjutused ei pea olema keerulised, et keha hommikul üles äratada. Kükid, puusa- ja õlaringid. Nii lihtne see ongi.

Ott Kiivikas hommikukarguses. Foto: Hendrik Osula

Ott Kiivikas ... on hommikuti t-särgi väel juba kolm kuud jalutanud. Mees lubas teha seda senikaua, kui vähegi kannatab.





Spordihommik kaasab tallinlasi

Aastate jooksul on Spordihommik saanud üha populaarsemaks. Nüüdseks on algatusest kujunenud novembrikuine traditsioon, misjärel koos kõige pimedamale ajale vastu minna. Hoolimata sellest, et tänavu ühiseid treeninguid ei toimu, kutsub Spordi- ja Noorsooamet inimesi üles oma hommikune aktiivsus – olgu selleks siis suplus, sammud või kas või kolm kükki – registreerima. Kõigi vahel, kes oma aktiivsuse kirja panevad, lähevad loosi ka auhinnad.

Pane enda aktiivsus kirja! Registreerida saab aadressil: spordihommik.tallinn.ee

10 põhjust, miks hommikuti aktiivne olla 1. Ainevahetus kiireneb.

2. Stress väheneb.

3. Trenn on saavutus omaette.

4. Kasulik harjumus tõmbab kasulikku harjumust.

5. Rasv põleb.

6. Puhanuna on hea trenni teha.

7. Karv lööb läikima.

8. Aitab keskenduda.

9. Hommikul ei käi keegi pinda.

10. Unekvaliteet tõuseb.

#SPORDIHOMMIK on kampaania, mis kutsub igal aastal novembrikuus Tallinna elanikke aktiivselt liikuma.

Spordihommiku eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et mõõdukas liikumine on aastaringselt tähtis ning ka pimedal ja külmal ajal leiab selleks erinevaid võimalusi. Kutsume kõiki üles hommikuse kehalise aktiivsuse tervistavat mõju teadvustama ja spordihommikut tähistama!



