Spordimälumängu Eesti meistrisari alustab taas

Uue hooaja uuenduslikuks eripäraks on, et organiseerijad üritavad korraldada vähemalt ühe mängu, mis toimub samaaegselt nii Tallinnas kui ka Tartus. See toimub hetkel veel kindlaks määramata kolmapäeva õhtul mõnes pubis. Selle viivad läbi Tartus Priit Naruskberg ja Tallinnas Märt-Martin Arengu.

Ülejäänud kalender ei erine palju viimaste aastate omast ning iga etapi täpsemad detailid avalikustatakse juba vastava vooru lähenedes nii e-kirja teel kui Kilb.ee foorumis. Kõikidel etappidel on karikasarja koondtulemusele mitte pretendeerivatel isikutel võimalus osaleda ka kuni neljaliikmelise võistkonnaga.

Ühtlasi avatakse registreerimine ka hooaja esimesele kahele etapile, mis toimub Tallinnas, Humalakoja pubis (Ballti Jaama turul) laupäeval 26. septembril. Kell 12.00 toimub Ants Põldoja-Urmas Olljumi juhtimisel paarismäng vähemalt 50 küsimusega, millele järgneb orienteeruvalt kell 15 Mati Räli, Allen Leiteni ja Jevgeni Nurmla poolt korraldatav üksikmäng 60 küsimusega. Osavõtutasu on üksikmängus 8 eurot ning paarismängus 15 eurot/paar. Osalevatele võistkondadele on oodata eriauhindasid.

Registreerumiseks tuleb kirjutada otse peakorraldajale Allen Leitenile ( allenleiten@yahoo.com). End saab kirja panna ka kilb.ee foorumis, kuhu ilmub samuti üritust puudutav informatsioon.

EMV etapid

26. septembril 2020 Tallinn

10. oktoober 2020 Tallinn

31. oktoober 2020 Eesti ja Soome meistrivõistlused Helsingis

25. november 2020 Tallinn-Tartu virtuaalmäng

9. jaanuar 2021 Tallinn

6. veebruar 2021 Tartu

märts/aprill 2021 Tallinn

Aprilli lõpp/mai algus 2021 Vinni