SPORDIHOMMIK | Tõnis Niinemets: hommikune liikumine aitab vältida „maha pikutatud” päevi

Miks on hommikune liikumine oluline?

Hommikune liikumine aitab keha mõnusalt äratada, mistõttu võid kindel olla, et sellest päevast kuidagi "maha pikutatud” päeva ei tule.

Milline on sinu hommikune tervislik rutiin?

Peale korralikku hommikusööki meeldib teha väga palju erinevaid asju (kui on vaba aega). Suvel, Naissaarel lavastust “Aadama õunad” mängides, toimus hommikuti enne söömist jooks, üldfüüsiline treening ja suplus meres. Järgmise suvelavastuse käin ka kindlasti hommikuti ujumas. Veel meeldib mängida naabrimehega sulgpalli või käia nädalavahetuseti kergejõustikuhallis. Soov on, et see kõik oleks regulaarne, aga olen iga võimaluse üle end liigutada vägagi rõõmus. Kui oleks võimalus, mängiksin kõikidel vabadel hetkedel vōrkpalli.

Kes on sinu sportlikud eeskujud? Kelle arvamust usaldad?

Mulle meeldivad kodumaa pinnalt kindlasti Gerd Kanter, Erki Nool, Ott Kiivikas, Kardo Ploomipuu, Matz Topkin, Magnus Kirt. Meeskondlikest aladest võrkpalli rahvuskoondis, sõudjad, epeenaiskond, laskesuusakoondis. Ja kindlasti Mart Poom. Need on minu jaoks sportlased, kes on 200% südamega asja juures, kes teavad, mis nad teevad, kes tegutsevad kindla sihiga, keda tasub usaldada. Kahtlemata on neid veel, kelle pühendumine ning professionaalsus on kadestamisväärne.

Mida soovitaksid inimestele, kes pole harjunud hommikuti liikuma?

Ma arvan, et asi on eeskujus. Alles ilmus uuring, kus selgus, kui kehvas sportlikus vormis on noored koolilapsed. Siinkohal on vanematel või tulevastel lapsevanematel võimalus olla eeskujuks. Kõik ei pea saama maailmameistriks ning ma ei poolda ka hullumeelset sporditegemist, mistõttu unustatakse teised pereliikmed või sõbrad, aga lihtsalt liikumine, kehaliselt aktiivne olemine, harjumus, see on midagi, milleta ma ei kujuta elu ette. Võib olla peaks kõigepealt harjuma sporti vaatama, uudiseid lugema, sportlasi tundma õppima, siis ehk tekib ka huvi alade ja treeningute vastu.