SPORDIHOMMIK | Ott Kiivikas: mind motiveerivad vanemad inimesed terviseradadel

Miks on hommikune liikumine oluline?

Hommikuse liikumise eesmärk, vähemasti minu jaoks, on organismi äratamine ja töövalmidusse viimine. Julgen kinnitada, et see nõuab pingutust eelkõige vaimselt ja lisaks ei pea hommikune liigutamine olema väga intensiivne.

Milline on sinu hommikune tervislik rutiin?

Ma olen eri aegadel teinud erinevaid rutiine, kuid praegu olen alates augustikuust, s.o kolm kuud, käinud vähemalt 5–6 korda nädalas käinud hommikul jalutamas, ca 1 km sõltumata ilmast, kuid keerulisemaks teeb selle ettevõtmise see, et teen seda nii-öelda suveriietes – lühikestes pükstes ja t-särgis. Ajaliselt on see umbes 10 minutit, mida ei ole palju, kuid nii napis riietuses nõuab see teatud eneseületust ja mugavustsoonist väljumist.

Kes on sinu sportlikud eeskujud? Kelle arvamust usaldad?

Ega mul otseselt eeskujusid selles vallas ei ole. Nagu ma aru saan, olen pigem läbi aastakümnete ise paljudele kehakultuuri sõpradele olnud eeskujuks ja proovin seda olla ka edaspidi. Kindlasti motiveerivad mind vanemad inimesed, keda terviseradadel või jõusaalis näen, ja see paneb mind mõtlema, kas mina ka selles vanuses ikka nii aktiivne olen. Soovin, et oleksin!

Mida soovitaksid inimestele, kes pole harjunud hommikuti liikuma?

Soovitan sellega alustada kohe täna, sest väga lihtne on öelda päevast päeva, et homme alustan. Uskuge mind – saadav emotsioon ja enesetunne on seda pingutust väärt ja, nagu mainisin, ärge tehke kehalist aktiivsust enda jaoks kohe vastikuks. Alustage rahulike rutiinidega ja seejärel saate tõsta ka koormust. Ikka tasa ja targu!

Ole aktiivne ja registreeri enda hommikune aktiivsus siin!