SPORDIHOMMIK I Henn Pärn: igal eluetapil saab nautida elu, hoida end vormis ja käia sirgelt

Kuidas saada liikuma pool elanikkonnast?

Kui küsida Henn Pärnalt, mis järgneb hommikusele võimlemisele, vastab ta, et siis algab suur mõttetöö, kuidas Tallinna Spordiveteranide Koondis üles ehitada, kuidas olla koostööpartner linnale ja riigile. Vaadates sotsiaalministeeriumi rahvatervise arengukava või kultuuriministeeriumi spordiosakonna kava inimeste liikumise parandamiseks või Tallinna visiooni „Terve Tallinn liigub”, näeb ta, et need on loosungite tasemel ja pole teada, kuidas ja kes need plaanid ellu viib. „Ma pakun lahendusi selleks, et vanuseklass, keda ma esindan, 35 kuni kalmistuni, kõige väärikam osa ühiskonnast, hakkaks rohkem liikuma. Me võime ju ehitada uhked teed ja investeerida palju ja juba tegutsevad inimesed tegutsevad edasi. Küsimus on aga selles, kuidas saada liikuma pool elanikkonnast, kel neid liikumisharjumusi pole ja kes loodavad, et arstid aitavad. Meie koondis esindab tervet inimese elukaart. Me ühendame üle 40 spordiala ning meie treeneritel, kohtunikel ja harrastajatel on kompetentsi, et lahti mõtestada inimese tegevust kogu elukaare ulatuses.”

Treeningud kolm korda nädalas

Kolm korda nädalas teeb Henn Pärn kergejõustikutreeninguid. Spordiveteranide koondis on taas tööle pannud Tallinna tehnikaülikooli staadioni, mis oli vahepeal rohtu kasvanud. Nemad hooldavad seda ja seal toimuvad kolm korda nädalas ühistreeningud igasuguse ilmaga.

„Vahel teeme ka katsevõistlusi. Sel hooajal oleme teinud 15 võistlust, neli neist olid suuremad seeriavõistlused, kus on ikka telgid ka püsti ja lipud lehvivad. Emotsioon on oluline. Neil võistlustel on 30 osaleja ringis ja kümmekond kohtunikku.”