SPORDIHOMMIK | Doktor Mihkel Mardna avaldab pika eluea saladuse: see on lihtne!

Keha töötab kui ühtne tervik

Doktor Mardna tegeleb väga palju sporditraumadega ning selgitab, et keha töötab kui ühtne tervik – tihtipeale võib valutava selja põhjus peituda hoopis mujal. Loomulikult on lihtsam võtta tabletti, mis valu vaigistab, ent see ei lahenda probleemi. Pikaajalise tulemuse saavutamiseks tuleb ikkagi vaeva näha ja distsiplineeritult oma kehaga tegeleda. Näiteks valutava selja võivad põhjustada nõrgad kõhulihased, tundlikud põlved võivad aga viidata hoopis nõrkadele tuharalihastele. Inimene ei pruugi selle peale esialgu ise tullagi. Paljud probleemid on lahendatavad terapeutiliste harjutuste kaudu, kuid neid tuleb teha püsivalt pika aja jooksul. Nõrgad lülid võivad valu põhjustada kusagil mujal – keha on ühtne tervik, rõhutab doktor Mardna.

Doktori hommikurutiin

Esimese asjana paneb mees hommikul teevee keema – ta on juba viimased viis aastat rohelise tee austaja. Järgmiseks tuleb kerge hommikuvõimlemine: mõned lihtsad harjutused kõhulihastele, toenglamangus kätekõverdused ja lisaks poolkükid. Just poolkükid, justkui istuks toolile, nii et varbaotsi on üle põlve näha.

Tegelikult ei pea ju iga päev palju tegema või tunde kulutama. Piisab 10–15 minutist. Doktor Mardnal on varasemast ajast ka väike põlvevigastus, mistõttu ta igal hommikul poolkükke teebki. Tuharalihased on põlve stabiliseerimisel olulised ning mõne aastaga on tänu harjutustele mehe põlv oluliselt paremas olukorras.

Pika eluea saladus Mihkel Mardna sõnul on pika eluea saladus äärmiselt lihtne:



1. Väike kalorsus (lõpeta söömine enne, kui kõht punni läheb).

2. Väldi riskikäitumist (ära mine punasega üle tee, ära kihuta jne).

3. Ole füüsiliselt aktiivne (liiguta end iga päev).

4. Ole õnnelik (sotsiaalne suhtlemine ja inimsuhted on pikaealisuse võtmekoht).

Hommikune aktiivsus ülekaalulisuse vastu

Mardna toob hea näitena välja uuringu, kus võrreldi inimesi, kes tegid trenni hommikul, päeval ja õhtul.

Selgus, et hommikuti treeninud inimeste unekvaliteet oli märgatavalt parem. Lisaks kulutasid hommikul aktiivsed inimesed päeva jooksul rohkem kaloreid. See võib olla seotud kiirenenud ainevahetuse ja ajutegevusega. Hommikuvõimlemine on tihtipeale ju efektiivsem kui tass kohvi.