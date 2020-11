SPORDIHOMMIK | 10 põhjust, miks võiks hommikut sportlikult alustada

Tihtipeale määrab esmaspäev ka kogu ülejäänud nädala käekäigu. Või märgib aasta esimene pool seda, kuidas hakkab minema teises. Seesama põhimõte kehtib tegelikult ka mikrotasanditel: hommikul pannakse paika, kui edukas saab päev olema. Toome välja 10 põhjust, miks võiks igal hommikul füüsiliselt aktiivne olla ja kuidas see tervisele hästi mõjub.

1. Ainevahetus hakkab kiiremini tööle

Iga inimese ainevahetus töötab natuke erinevalt – mõnel ongi see naturaalselt aeglasem, mõnel kiirem. Ometi saame kõik oma ainevahetuse kiirendamiseks midagi ette võtta. Täpselt! See on hommikune trenn, mis kehas aineid kiiremini vahetama hakkab.

2. Hommikuvõimlemine vähendab stressi

Juba ammu on teada fakt, et liikumise tagajärjel hakkab meie keha tootma endorfiini, mida nimetatakse ka õnnehormooniks. Stressi all kannatavad inimesed võiksid võimlemise või treeninguga alustadanii pea, kui üles ärkavad. Niimoodi saab päevapingetelt kohe hommikul pisut volüümi maha keerata.

3. Hommikune trenn on saavutus omaette

Võimlemine või hommikune trenn on ju tegelikult eesmärk omaette – seda tehes saab päev edukalt alata. Esimene linnuke on kastis ja esimene ülesanne täidetud!

4. Kasulikud harjumused tõmbavad kasulikke harjumusi

Räägitakse, et harjumuse tekkimiseks kulub umbes kuu aega. Igahommikune liikumine võib olla aga esimene tervislik harjumus suures jadas. On oht, et järgmiseks hakkad ka tervislikult sööma, sõidad vähem liftiga ja lähed jala tööle!

5. Rasv põleb efektiivsemalt

Uuringud on näidanud, et hommikul tühja kõhuga trenni tehes põleb rasv kuni 20 protsenti kiiremini. Kui soovid kaalus alla võtta ja hea välja näha, võiks oma treeningud planeerida just hommikusse.

6. Hommikul on rohkem energiat

Hoolimata sellest, kas nimetad end hommikuinimeseks või mitte, on inimkehad niimoodi arenenud, et meil oleks hommikul kõige rohkem energiat. See tähendab omakorda, et ka liikumiseks jagub rohkem energiat. Tihtipeale on hommikune väsimus ja loid olek seotud ebatervislike eluviisidega, mille muutmist saab vaikselt alustada igal hommikul.

7. Karv lööb läikima

Treenimine ei kiirenda ainult sinu ainevahetust, vaid mõjub hästi ka nahale, see on lausa teaduslikult tõestatud. Inimestel, kes hommikuti võimlevad, liiguvad või trenni teevad, tundub olevat tervem nahk ja tervisest pakatav jume.

8. Treening aitab keskenduda

Pärast füüsiliselt aktiivset tegevust on palju kergem ülesannetele keskenduda – nii-öelda taustamüra kaob ära või jääb oluliselt vaiksemaks. Hoolimata sellest, millist tööd keegi teeb, võib pärast regulaarset hommikust liikumist märgata kindlasti tulemuste paranemist.

9. Hommikul ei sega keegi

Kindlasti on varajastel tundidel palju rahulikum – keegi ei helista veel, telefon ei pinise, e-kirju ei tule. Seetõttu saab rahulikult keskenduda jalutuskäigule, hommikujooksule, võimlemisele-venitamisele või hoopis raskele jõusaalitreeningule. Mis kellelegi meeldib – maitse üle ei vaielda!

10. Uni, uni, uni

Jah, hommikul tundub uni alati kõige magusam. Selle jaoks aga, et unekvaliteet oleks tasemel ja inimene reaalselt ka välja puhkaks, ongi vaja regulaarselt liikuda. Seda vist pole vaja enam kellelegi meelde tuletada, et uni on tervisliku eluviisi üks tähtsamaid komponente.

Allikas: MotivationGrid

#SPORDIHOMMIK on kampaania, mis kutsub igal aastal novembrikuus Tallinna elanikke aktiivselt liikuma.

Spordihommiku eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et mõõdukas liikumine on aastaringselt tähtis ning ka pimedal ja külmal ajal leiab selleks erinevaid võimalusi. Kutsume kõiki üles hommikuse kehalise aktiivsuse tervistavat mõju teadvustama ja spordihommikut tähistama!



Projekt valmib koostöös Delfi ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.