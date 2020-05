Serena Williams kirjeldas oma esimest suudlust: see oli mu elu üks kohutavamaid kogemusi

Williams on koroonakriisi ajal oma fännidega pidevalt ühenduses ning vastab sotsiaalmeedias lahkesti nende küsimustele. Ühel hiljutisel taolisel sessioonil paluti tal meenutada oma esimest suudlust.

"Mu esimene suudlus oli üks mu elu kohutavamaid kogemusi. See ei lähe mul iial meelest," rääkis 38-aastane endine maailma esireket. "Ma olin Itaalias. Ma polnud veel 18 aastat täis (see pidi juhtuma umbes 1999. aastal - toim). Mul oli kutt, kes oli minust vanem ja juba keskkooli lõpetanud. Ükskord ta suudles mind kirglikult. See oli nii kohutav, et pani mu kõhu valutama. Jooksin koju ja rääkisin juhtunust oma Itaalia sõbrale. Nutsin ja ütlesin: "Ta suudles mind. Ma vihkan teda." Ma olin endast väga väljas," rääkis ameeriklanna dramaatiliselt.

Williams on abielus USA miljonäri Alexis Ohanianiga. Varasemalt on ta suhtes olnud oma treeneri Patrick Mouratoglouga, Bulgaaria tennisisti Grigor Dimitroviga, korvpallur Amar'e Stoudemire'iga ja räppar Drake'iga. Kirglikke suudlusi armastava Itaalia mehe nimi, kes noorele Williamsile traumeeriva kogemuse pakkus, jäi seekord veel saladuseks.