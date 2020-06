Seitsmekordne suure slämmi tšempion abiellus viiendat korda, seekord 30 aastat noorema naisega

Nastase ja tema 43-aastane kaasa Simion, kellega ta on käinud alates 2018. aastast, tegid oma kooselu ametlikuks Rumeenias Mamaia rannakuurortis.

"Me ei teinud midagi erilist. Läksime kirikust restorani sööma. See oli lihtne ja ilus. Täpselt see, mida me tahtsime - väikses grupis istumine ilma suurema kärata," rääkis Rumeenia tenniselegend kohalikus meedias.

Simion tuli Nastase ellu vahetult pärast seda, kui ta oli lahutanud oma neljanda abielu.

1972.-1980. aastani oli Nastase abielus Dominique Graziaga, hiljem veel Alexandra Kingi, Amalia Nastase ja Brigitte Sfatiga. Neljast abielust on tal kokku viis last.

1973. aastal maailma esireketiks tõusnud rumeenlane on võitnud kaks individuaalset suure slämmi tiitlit, lisaks veel kolm karikat meespaarismängust ja kaks segapaarismängust.

Viimastel aastatel on ta meedia tähelepanu pälvinud oma ettearvamatu käitumisega. 2017. aastal visati ta rassistliku ja ähvardava kõnepruugi pärast välja Fed Cupi matšilt Rumeenia - Suurbritannia ning samal aastal määras talle "staadionikeelu" Wimbledoni tenniseturniir.