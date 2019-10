Seiska: Latvala tühistas uusaastaööl toimuma pidanud pulmapeo

Seesama Seiska kirjutas üle-eelmisel nädalal, et Latvala kihlatu Maisa Torppa on teda juba pikemat aega petnud. Kuigi Torppa eitas kategooriliselt petmist ja postitas seejärel Instagrami koos Latvalaga foto, mille all ka ralliäss naisele armastust avaldas, siis nüüd tundub, et paari suhe on siiski suures kriisis.

Latvala ja Torppa pidid abielluma uusaastaööl ühes suures Lõuna-Soome hotellis, ent nüüd on Latvala väidetavalt pereliikmetele väitnud, et pulmapidu jääb ära.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen ütles hiljuti Soome meedias, et ta saab täiesti aru, et Latvala esitused ralliauto roolis on tema isiklikus elus toimuvast tugevalt mõjutatud. "Mina ei suudaks sellises olukorras keskenduda, sõidaksin vastu kivi;" sõnas Mäkinen. Möödunud nädalavahetusel toimunud Walesi rallil tegigi Latvala juba reedel avarii.