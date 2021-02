Saksa tennisetähe lapseootel ekstüdruk: kõik pole sugugi nii, nagu Zverev meediale räägib

Patea on 36. nädalat lapseootel. Sündimas on tütar. Modell rääkis suhetest Zvereviga esmaspäeva õhtul Instagrami kontol küsimuste-vastuste sessioonis oma 292 000 jälgijale.

"Okei, paljud on seda minult küsinud... Kuna ma näen viimasel ajal kõiki neid Alexi intervjuusid, siis ma tõesti mõtlen, mida ta tahab saavutada?" kirjutas Patea.

""Tema elu tipphetk?", "Ta on rahul?", "Parimas kohas?" Julgen kahelda. Sest meil pole üldse mingit kontakti!" Siiani pole temalt mitte midagi tulnud! Me olime kontaktis paar kuud tagasi, kui see tema eksi asi oli, aga see oli ka kõik," viitas Patea Zverevi koduvägivalla skandaalile, mille tõstatas tennisisti vägivaldses ja ahistavas käitumises süüdistanud tema teine endine tüdruksõber Olga Šaripova.

"Jah, see on meedia puhul rumal... Aga kuulge, kui ta annab selliseid intervjuusid selliste avaldustega, võin ka mina lõpuks midagi öelda."





Küsimusele, kas ta annab Zverevile oma peagi sündiva lapse arengust pidevalt teada, vastas Patea: "Te võite seda tema avaldustest välja lugeda, aga kahjuks pole see nii! Mind ei huvita enam. Ma tahtsin sellest kõigest puhata, aga inimesed küsivad minult, kas meil on kontakti või on ta huvitatud. Ma olen nendest "täiuslikest intervjuudest" väsinud. Ole ükskord aus!"

Patea avaldas oma raseduse oktoobris ning ütles, et ei kavatse lapse hooldusõigust Zvereviga jagada.

"Ootan Alexilt last. Meil pole mingit suhtlust ning tõtt öeldes ei plaani ma ka lapse hooldusõigust temaga jagada," ütles ta Saksa tabloidlehele Bild. "Aga ma teen kõik selleks, et laps kasvaks harmoonilises ja korralikus keskkonnas. Mul on võimalus teda üksi kasvatada."

Patea ja Zverevi romanss algas 2019. aastal ühes Pariisi kohvikus. Naise sõnul läksid nad lahku "erinevate vaadete tõttu elule".

"Meil oli varemgi kriise ning siis ma lõpetasin meie suhte, sest meil on elule erinevad vaated. Kõik, kes on koos sportlasega, peavad nendes olukordades alluma," ütles Patea.

Eraeluliselt keeruliste teemadega tegelev Zverev on käimasoleval Australian Openil jõudnud veerandfinaali, kus kohtub täna maailma esireketi Novak Djokoviciga.