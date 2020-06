Robert Täht, Egon Kaur ja Jesper Parve kutsuvad sind appi, Tiidrek Nurme viskas kinda ka Erki Noolele

Süsteem on lihtne: tuntud inimesed kutsuvad üles annetama nende poolt väljavalitud organisatsioonidele. Annetajad osalevad loosis, mille auhinnad on välja pannud üleskutse tegijad.

Nii kogub näiteks võrkpallur Robert Täht raha erivajadusega lastega peresid toetava MTÜ Erilise Maailma jaoks, tema poolt läheb loosirattasse allkirjaga Eesti koondise särk, pilet kodusele EM-ile ja mängujärgne kohtumine sportlasega.

Rallimees Egon Kaur soovib aidata SOS Lasteküla, tema poolt on auhinnaks elamussõit 4WD ralliautoga Lõuna-Eesti mägistel ja kurvistel teedel. Endine korvpallur ja täna kirjanikuna tuntud Jesper Parve valis välja SA Kiusamisvaba Kooli, loosi läheb triloogia "Mees. Otse ja ausalt", "Mees 2. Minu kari", "Mees 3. Elu kutse". Eesti esimaratoonar Tiidrek Nurme kogub annetusi sihtasutuse Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi tarbeks, tema loosib annetajate vahel välja võitja valikul Nike'i jooksujalatsid, 90-päevase treeningkava ja viis individuaalset nõustamiskorda.

Kuidas te sellesse projekti sattusite? "Projekti sattusin tänu selle eestvedajale Martin Rakverile, keda ma isiklikult varem ei tundnud. Ta võttis minuga ühendust ning tegi ettepaneku selles osaleda. Kuna eesmärk on väga hea, siis otsustasin osaleda," rääkis Nurme.

"Minuga võeti ühendust läbi Facebooki ja kuna iga-aastaselt olen mõnes heategevusprojektis osalenud või ka ise annetanud, siis räägiti mind päris lihtsalt ära," on Tähe ja teistegi vastus sarnane. Hea südamega sportlased otsustasid, et loomulikult tahavad nad aidata.

"Iga inimese jaoks võiks olla oluline märgata ja aidata. Konkreetse organisatsiooni valisime välja sõprade abiga," selgitas Kaur.

"Koolikiusamine on Eestis ju väga aktuaalne teema ja miks mitte natuke aidata seda jama parandada," lausus Parve.

"Heategevuses osalemises on alati midagi head. Keegi on kusagil öelnud, et ära antud ressursid on lõpuks need, mis kriisi korral alles jäävad," sõnas Nurme, kes "Mina aitan" kodulehel tehtud videopöördumises pöördus kõikide heade eestlaste poole ja lisaks personaalselt olümpiavõitja Erki Noole poole, et temagi lööks projektis kaasa.