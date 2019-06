Rally Estonia avamisel toimub Tartu Raekoja platsil suur tasuta kontsert, kus esineb ka Nublu

Kui kõik autod on üle stardipoodiumi sõitnud, algab kell 22.45 Shell Helix Rally Estonia ametlik kontsert. Nimed, kes seal üles astuvad kuuluvad Eesti ja Läti meelelahtuse tippude hulka. Kui Anne Veski ja Aasta meesartist nublu on Eesti publikule juba väga tuttavad, siis Lätist tuleb eestlasi ja kindlasti ka paljusid lätlasi tervitama Musiqq. Tegu on Lätis ülipopulaarse projektiga, mis koosneb kahest mehest: Marats Ogļezņevs and Emīls Balceris. Nad on tegutsenud aastast 2009 ja selle aja jooksul on nende laulud saanud Lätis väga tuntuks. Musiqq on läbi oma tegutsemise alati olnud Läti popmuusika tipus ja vallutanud edetabeleid ning saanud mitmeid auhindu. Nende stiiliks on pop ja R&B ning nad andsid hiljuti kontserdi Riias, kus Arena Riga oli välja müüdud.

Rallipassid on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes hinnaga 29€.