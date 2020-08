Protest: Saksamaal peetakse pühapäeval alasti jalgpallimatš

Mäng peetakse Stimbergi staadionil, kus muidu peab oma kodumänge Saksamaa viienda liiga klubi SpVgg Erkenschwick ja mis mahutab 14 380 pealtvaatajat.

"Jalgpallisüsteem on haige ja sellepärast peame me end kõik paljaks võtma," selgitas matši korraldaja ja fotograaf Gerrit Starczewski, kirjutab Austria ajaleht Kurier.

"Oma alastiolekuga tahan ma näidata eeskuju mitmekesisuse ja naturaalsuse poolest ning astuda vastu sotsiaalmeediast sõltumisele ja võltsidele iluideaalidele," lisas 34-aastane Starczewski.

Tema sõnul väljendab paljas keha naturaalsust ja autentsust - väärtused, mida tänapäeva jalgpallis enam ei kohta.

Mängule on registreerinud 20 inimest. Starczewski on osalejaid hoiatanud, et nad väravat tähistades särki selga ei tõmbaks, sest see võib kaasa tuua kohese eemaldamise.

Koroonaviiruse tõttu publikut staadionile ei lubata.