Pornonäitleja karjääri valinud Hollandi aasta naissportlane: ma ei kahetse midagi

"Ma ei kahetse midagi, sest ma elasin tänaval..." rääkis ta CNN-ile.

16-aastasena oli Van de Leuri auhinnakapis maailmameistrivõistluste hõbemedal, EM-ilt kolm hõbedat ja kaks pronksi ning MK-finaalilt üks kuld ja kaks pronksi. Teda on nimetatud "üheks parimaks võimlejaks Hollandi ajaloos".

Karjäär hakkas allamäge minema 2003. aastal vigastuse tõttu. 2008. aastal oli ta sunnitud sportlasetee lõpetama, olles vaid 22-aastane. Otsus ei meeldinud aga sugugi tema vanematele, kelle arvates pööras Van de Leur selja magusale sissetulekuallikale. Naine tundis, et raha oli vanemate jaoks tähtsam kui nende enda tütar.

Vanemate trots oli nii suur, et nad ei lasknud ühel hetkel Van de Leuri isegi enda koju.

"Ma proovisin võtmeid, ma elasin ju seal, aga see ei töötanud. Esimene mõte oli, et see peab olema eksitus või ma peaksin lihtsalt helistama. Aga nad ei vastanud ega avanud ust. Siis sain ma aru, et ma ei ole enam lihtsalt teretulnud," meenutas ta.

Van de Leur magas tol ööl oma poiss-sõbra autos. "Viimane kord, kui ma vanemaid nägin, oli kohtus," lisas ta.

Kohtusse pöördus Van de Leur 2008. aastal isa tõttu, kes tütre teadmata oli tema kontolt võtnud 9000 eurot - summa, mille naine oli kokku ajanud võimlemisega ja sponsorlepingutega. 2009. aasta veebruari kohtuotsusega pidi isa tütrele maksma 1355 eurot.

Kaks aastat pärast tüli vanematega leidis ta end kodutuna. Taas pidi ta astuma kohtu ette, kuid seekord juba ise süüalusena. Ta oli pressinud raha välja - 1000 eurot - paarilt, kellel oli abieluväline suhe. Kohus mõistis ta 72 päevaks vangi.

"Olles kodutu, ei hoolinud ma enam, mil viisil ma söögi jaoks raha sain. Aga isegi selles hullus olukorras ma teadsin, et minust polnud õige õilgust jalule seada - jah, ma kahetsen, et ma ei teinud sel hetkel targemaid valikuid. Võibolla oli hea, et ma karistada sain - see pani mind mõistma, et ma tegin valesti," meenutas ta.

Vanglast vabanedes proovis Van de Leur kätt pornotööstuses. Alguses veebikaamera modellina ning siis juba karmimates videotes koos oma poiss-sõbraga. Sama mehega on ta juba 13 aastat koos elanud.