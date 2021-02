PILTUUDIS | Saksamaa suusahüppaja poseerib Playboy esikaanel

Kahel korral võistkonnavõistluses maailmameistriks kroonitud Seyfarth andis põneva selgituse, miks ta nõustus alasti poseerima.

"Elu on nagu luuleraamat, nii et me peaksime selle täitma ilusate lugudega. Playboy oli minu jaoks suurepärane võimalus luua igavikku jäävaid pilte ja see oli ka unustamatu lugu," sõnas 30-aastane Seyfarth ajakirjale.

Sakslanna lisas, et loodab Playboy abil naiste suusahüpetele reklaami teha. "Sport ja kunst on täiesti erinevad asjad, aga ma armastan mõlemat," lausus ta.