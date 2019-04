Peoõhtu tagajärjed: Conor McGregoril võib olla arvatust rohkem lapsi

The New York Times kirjutas hiljuti, et McGregorit süüdistatakse kodumaal vägistamises. Miamis sattus ta sekeldustesse, kui ta lõhkus fänni nutitelefoni. Meediast on läbi käinud, et Iirimaal on tema vastu algatatud uurimine seoses baarikaklusega. Vahepeal suutis McGregor veel teatada, et tema sportlaskarjäär on läbi.

Kui McGregor on harja punaseks ajanud nii võimuesindajatel kui ka MM-fännidel, siis mehe peale on ilmselt tusane ka tema elukaaslane Dee Devlin. Alates 2008. aastast koos oleval paaril sündis 2017. aastal ka ühine laps. Nüüd väidab iirlannast üksikema Terri Murray, et McGregor on ka tema lapse isa.

26-aastane Murray soovib, et MMA-täht teeks isadustesti. McGregor on kõige selle peale väitnud, et Murray'ga magas hoopis üks tema sõber.

Murray sõnul said nad McGregoriga kokku, kui võitlustäht oli 2017. aasta aprillis teel Liverpooli. Avalikkuse ette on jõudnud ka hotellisviidis tehtud fotod, mille peal on nii Murray kui ka McGregor ja fotolt on näha, kuidas sportlane üritab kätt naise jalgade vahele pressida.

Murray sõnul ei soovi ta McGregorilt raha ning tema eesmärgiks on lihtsalt tõestada, et sporditäht on tema lapse isa.