Peep Pahvi ajahüpped | Veiko Jurkatamm: kartsime Salumetsa, jooksuringil hüppasid isegi legendaarsed mängijad lumehange, et end tema eest peita

Jurkatamm räägib avameelselt sellest, miks mitmed Eesti korvpallile keerulistel aastatel meeskonda aidanud mängijat pidid enne triumfiga lõppenud hooaega Kalevist lahkuma ja kuidas suhtuti Eesti korvpalli mudast tippu vedanud peatreener Jaak Salumetsa. Tegemist oli karmi mehega.

„Eks ta ütles asju otse välja ja mõnda meest on ta ka kägistanud," meenutas Jurkatamm. „Loomulikult sa kartsid teda. Kui Pirita ringil jooksime oli Jaagul mõnikord komme joosta meile järgi, et kontrollida, kas kõik ikka jooksevad, ega lõika. Kui mõni mees hüüdis, et Jaak tuleb, siis isegi legendaarsed korvpallurid hüppasid lumehange, et end ära peita. Aga sellist kartust, et ta sulle lõuga paneb, ei olnud."

Jurkatamm rääkis ka sellest, milline oli kaheksakümnendatel tippsportlase elu, kuidas jahmerdati toidutalongidega ja millise uksed avanesid justkui iseenesest. Selgub ka toonaste korvpallurite teenistuse suurus. Juttu oli ka üheksakümnendate Eesti meistriliigast ning lõpuks jõutakse välja tänapäeva, kus lahatakse lastest tippsportlase kasvatamise võlu ja valu.

„Peep Pahvi ajahüpped" on uus sporditeemaline podcast, kus fookus on Eesti spordi tipphetkedel ja nendes osalenud inimestel.