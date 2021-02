Peep Pahvi ajahüpped | Jalgpallikoondise kunagine kapten Urmas Hepner meenutas treener Ubakivi karme karistusmeetodeid ja koondisekarjääri lõpetanud kähmlust Pohlakuga

Igapäevaselt noori jalgpallureid treeniv Urmas Hepner meenutab oma esimese treeneri, legendaarse Roman Ubakivi karme kasvatusmeetodeid.

„Kui korrast üle astusime, karistas ta meid kõiki. Kui vanemad oleks teada saanud, kuidas ta seda tegi… ma ei ütle, et see oli ainult füüsiline karistamine, aga ta karistas meid väsitamisega. Kui me näiteks treeningulaagris öörahu ajal jutustasime, pidime narid tükkideks lahti võtma ja voodi osad käes, ümber staadioni jooksma. Tänapäeval ei lubataks tema meetodeid kasutada,“ tõdeb Hepner.

Hepneri koondisekarjäär lõppes aga pärast Maltal toimunud kähmlust Eesti jalgpalli juhi Aivar Pohlakuga. Saates saab selgeks, mis toona juhtus, milline rolli oli tekkinud konfliktis Mart Poomil ja millist elu elati Nõukogude Liidu meistrivõistluste 2. liigas.