Neli kuud kõnevõimetu olnud jalgpallifänni esimesed sõnad jahmatasid haiglaõdesid

22-aastasel Thomsonil tekkis ühel päeval järsku väga kõva peavalu ning vaid 15 minutit hiljem ei tundnud ta enam oma vasakut kehapoolt. Haiglas avastati tal ajuverejooks, mille oli tekitanud väikese mündi suurune vereklomp. Kahe operatsooni järel lasti vedelik tema ajust välja, kuid kõris olnud torude tõttu ei saanud ta rääkida.

Kui ta lõpuks taas kõnevõime sai, tuli see magusal hetkel.

"See, et ma rääkida ei saanud, oli tohutult hirmus," rääkis Thomson Daily Recordile. "Raske on seda sõnadesse panna, mis tunne see on. Olin suures segaduses, ma ei saanud isegi aru, mis toimub. Minu eest hoolitses aga Heartsi fännist arst ning kuulsin, kuidas keegi küsis, mis see on. Ütlesin lihtsalt "Hearts on s*tt"," meenutas Thomson, kelle kõnevõime on kuu aega hiljem juba märgatavalt parem.

"See lihtsalt tuli mu suust välja. Olin väga õnnelik, et taas rääkida suutsin, kõik nearsid. Enda häält kuulda oli tõeliselt hea tunne."