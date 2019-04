"Näkku sülitamine ja n***umine - 200 punkti". Premier League'i jalgpallitähed osalevad väärastunud seksimängus

Mängu põhimõte seisneb enda päriselu seksikogemuste filmimises. Ainuüksi tõestus toimunud suguaktist annab WhatsAppi mängus 150 punkti, kuid lisa on võimalik teenida treeningväljakul ja isegi oma abikaasa läheduses seksimise eest.

See kummaline mäng pidanuks olema rangelt salajane, kuid The Sun paljastab, et vastavas WhatsAppi grupis on mitmeid Premier League'i ja Inglise esiliiga mängijaid. Ajalehe käsutuses on erinevad väljavõtted grupis räägitust ning mängu korraldajate esitatavatest väljakutsetest.

Muu hulgas kirjeldatakse seal, kuidas "talle näkku sülitamise ja ikkagi n***umise" eest saab 200 punkti. Samuti lubatakse 200 punkti "labakäega näkku löömise ja ikkagi n***umise" eest.

Üks jalgpallur olevat hoobelnud, kuidas ta naisele näkku sülitas ning teda "räbuks" kutsus.

"Jalgpallimaailm on edasi liikunud, kuid mõned seksistlikud mängijad on jäänud kinni tumedatesse aegadesse," ütles üks asjaga lähedalt seotud isik The Sun'ile.

Hiljuti astus kohtu ette Austraalia kriketimängija Alex Hepburn, keda ähvardab magava naise vägistamise eest vanglakaristus. Kohtuistungil selgus muu hulgas, et ka Hepburn oli sarnase telefonipõhise seksimängu korraldaja.