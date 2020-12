Müncheni Bayerni vutistaar Thomas Müller siseneb spermaärisse

Mülleril ja ta abikaasal Lisal on nimelt Lõuna-Münchenis hobusekasvandus Gut Wettlkam, millest aastanumbri vahetudes saab ametlikult Euroopa Liidu võistlushobuste seemendamisbaas.

"Mina ja Lisa oleme teinud oma hobuseelus järgmise sammu. Gut Wettlkam ootab oma täkkudega põnevusega 2021. aasta paaritushooaega," teatas Thomas Müller Istagramis.

Gutt Wettlkami klientidel on valida kolme täku vahel, kel nimeks D'Avie, Four Roses ja Bowmore. Üks edukas seemendamine maksab ligi 1600 eurot. Kui mõelda, et üks täkk on võimeline andma elu sadadele järglastele, võib see tähendada Mülleritele päris kopsakat sissetulekut.