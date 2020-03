Mike Tyson: magasin oma sõprade emade, õdede ja sugulastega - ma olin haige!

Profikarjääri 58-st matšist 50 võitnud 53-aastane Tyson tunnistas, et tal polnud aimugi, kuidas talle sülle kukkunud raha ja kuulsusega toime tulla.

"Olin noorena loom, kellel oli raha. Pidutsesin kõigiga, k****sin nende emasid, õdesid ja sugulasi... Orgiad. Ma olin hull. Ma olin haige, kuid mul polnud aimugi kui haige. Samuti ostsin paljudele tüdrukutele autosid," vahendab The Sun ameeriklase sõnu.

1991. aastal sai Tyson kuuekuulise vanglakaristuse 18-aastase modelli Desiree Washingtoni vägistamise eest. Karistusest kandis ta ära vähem kui poole. Oma 2013. aastal avaldatud autobiograafias tunnistas Tyson: "Joomingud olid kontrolli alt väljas, õgisin toitu, k***sin naisi."

2014. aastal ütles ta The Guardianile antud intervjuus, et on oma deemonitest jagu saamas. "Alistusin kõrgeima jõu ees. Ütlesin: "Aita mind. Ma ei saa enam midagi teha. Juhata mind. Jumal, või kes iganes... Ma ei tea, mida teha."

"Ma vaatan oma elule tagasi ja näen, et mul polnud emotsionaalset probleemi. Mul oli moraalne probleem. Mul polnudki mingit moraali," lisas ta.