Martin Järveoja kolm nõuannet laste ohutuks sõidutamiseks

1. Turvaseade peab olema lapse mõõtudega vastavuses

Lapse pikkusele ja kaalule mittevastav turvaseade ei kaitse last liiklusõnnetuse korral maksimaalselt. Lapse kaalu ja pikkuse suhe võib olla erinev ning mõnele võib jääda nt turvahäll väikseks juba enne kaalurühma täitumist. Samas, lapse turvahällist turvaistmesse ümbertõstmisega ei tasu kiirustada. Kui aga lapse pea hakkab ulatuma üle turvahälli ülemise ääre, on turvahäll lapsele väike ja tuleb uue turvaseadme vastu välja vahetada.

2. Turvaseade peab olema autosse õigesti paigutatud ja korrektselt kinnitatud

Selleks, et last võimaliku ohu eest kaitsta, peab turvaseade olema õigesti kinnitatud. Valesti paigaldatud turvaseade ei taga lapse ohutust, seetõttu tuleb sellele erilist tähelepanu pöörata. Kuna turvaseadmed erinevad tootjate lõikes, siis tuleb nende paigaldamisel sõidukisse alati järgida tootja juhendit.

3. Turvarihmad olgu pingul!

Turvaseadme kõik rihmad peavad olema pingul ja kõik last hoidvad rihmad tihedalt vastu lapse keha. Mida tihedamalt on turvarihmad vastu lapse keha, seda suurema kaitse tagab see avariiolukorras.

Turvaseadme kinnitamine juhi kõrvalistmele



Kuigi turvaseadmeid eelistatakse kinnitada tagaistmele, tohib turvahälle ning turvaistmeid kinnitada ka juhi kõrval asuvale reisija istmele. Amserv Auto Toyota brändijuhi Margus Nõmmiku sõnul tuleb sellisel juhul kindlasti veenduda, et kõrvalistme esiturvapadi on välja lülitatud. “Turvapadi pakub õnnetuse korral küll efektiivset kaitset täiskasvanud kõrvalistujale, kuid võib turvaseadmes olevat last hoopis vigastada,” paneb Nõmmik südamele. Ta soovitab küsida näpunäiteid teenindusest või tutvuda auto kasutusjuhendiga ning samuti turvaseadme kasutusjuhendiga. Kuna turvaseadmete kasutamine erineb ka tootjate lõikes, tuleb alati lugeda hoolikalt tootelehte ja toimida vastavalt juhenditele.