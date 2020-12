Maradona tegi neli aastat tagasi saatusliku vea, mistõttu tahavad nüüd paljud tema varandusest osa saada

Briti tabloidleht The Sun kirjutab, et Argentina jalgaplliikooni pärandusest soovivad osa saada vähemalt 16 inimest. Testamenti Maradonal ei olnud. Ta olevat selle 2012. aastal teinud, kuid neli aastat hiljem puruks rebinud.

Maradonal oli ametlikult viis last. Lisaks on pärandi jagamisse kaasatud veel seitse isikut, kes väidavad end olevat Maradona lapsed, ning Maradona viis õde.

"Võitlus Maradona raha pärast pole lihtsalt vaidlus - need on maailmameistrivõislused," ütles üks Buenos Airese allikas The Sunile, viidates eesootavale kohtulahingule.

Kohtupaberitest selgub, et Maradonast jäid maha pangakontod Šveitsis, Dubais ja Buenos Aireses, kinnisvara üle kogu maailma ning mitmed luksusautod. Maradonast jäi maha ka raha, mis ta teenis sponsorlepingutest suurte brändidega nagu Puma ja Coca-Cola.

Argentina seaduste järgi peavad kõik Maradona lapsed saama pärandusest võrdse osa. "Ilma testamendita on kõikidel Maradona lastel, ka neil, keda ta kunagi kohanud ei ole, õigus saada tema varandusest võrdne osa," ütles allikas. "See on lastele, kes tema elust aastate jooksul osa said, selgelt vastuvõetamatu ning nad tunnevad, et neid on petetud."

Loe lisaks: Maradona väidetav sohilaps nõuab vutilegendi haua lahtikaevamist