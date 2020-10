Mäesuusakaunitar Lindsey Vonn ütles vormel 1 sarjale ära: mul ei lubatud rasedaks jääda ega midagi muud teha

Kuigi kiirus ja neljarattalised sõiduvahendid on ameeriklannat juba ammu paelunud, diilist siiski asja ei saanud.

"Mõtlesin tõsiselt, et võiks proovida vormel 1 sõitjaks saada. See oleks olnud väga põnev kogemus. Aga Red Bull seadis mulle tingimused, mis polnud mõistlikud. Nad nõudsid, et ma pühenduksin vähemalt kolm aastat järjest jäägitult vormelisõidule. Ma ei tohtinud midagi muud teha, keelatud oli ka rasedaks jäämine," rääkis Vonn ajakirjaniku Graham Bensingeri podcast'is.

Mõnes mõttes oli Red Bulli pakkumine siiski paindlik - kui vormel 1 autoga poleks Vonnil üldse sujunud, saanuks ta õnne proovida USA kereautode sarjas NASCAR. Lisaks paelus Vonni vormelimaailmas liikuv raha.

"Ühe vormel 1 tippsõitja palk on ilmselt sama suur kui kogu mäesuusatamise MK-sarja eelarve. Olen kindel, et Lewis Hamilton teenib rohkem raha kui kogu suusaspordis ringleb," ütles 2019. aastal mäesuusatamisest loobunud Vonn.

36-aastase Vonni auhinnakapis on olümpiakuld, kaks maailmameistritiitlit ja naiste seas rekordilised 82 MK-etapi esikohta.