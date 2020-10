Maailma parim naisjalgpallur kihlus WNBA tähtmängijaga

Uudise tegi avalikuks Bird, kes postitas sotsiaalmeediasse pildi, kuidas Rapinoe sõrmuse tema sõrme asetab. Kaks ameeriklannat on olnud suhtes üle kolme aasta.

Rapinoe aitas USA jalgpallikoondise maailmameistriks 2015. ja 2019. aastal. FIFA valis mullu ta ka maailma parimaks naisjalgpalluriks.

Rapinoe elukaaslane Bird on WNBA üks tuntumaid staare. Ta on tulnud neljal korral WNBA meistriks ning valitud koguni 11-l korral Tähtede Mängule. USA koondise särgis on Bird võitnud neli olümpiakulda ja neli MM-tiitlit.