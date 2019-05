Liverpooli legendi ebaõnnestunud nali tõi juhuslikule mehele üleöö 50 000 WhatsAppi sõnumit ja sadu kõnesid

Nädalavahetusel peeti Old Traffordil heategevuslik mäng, kus Carragheri stuudiopartner ning endine Manchester Unitedi mängumees Gary Neville suurepärase võimaluse luhtas.

Carragher reageeris sellele naljaga - ta säutsus näiliselt suvalise telefoninumbri ning palus "endale" saata video Neville'i eksimusest. Tegelikult osutus juhusliku numbri taga olevat aga reaalne inimene - Ida-Inglismaal elav Scott Forsyth, kirjutab BBC.

"Mu telefon pole lõpetanud helisemist. Mulle on tulnud sadu kõnesid ja tuhandeid WhatsAppi sõnumeid," kurtis Forsyth, kelle sõnul pole Carragher tema ees isegi vabandanud.

Mehe sõnul ootas ta parasjagu tööintervjuu järgselt vastust. "Mul ei ole nende inimestega nüüd võimalik kuidagi telefoni kaudu ühenduses olla, nii et loodan, et nad saadavad mulle e-kirja. Kui alguses laine tuli, arvasin esiti, et tegu on mingisuguse viirusega. Võtsin ühe kõne vastu ning minult küsiti, kas ma olen Twitteris käinud. Siis sain aru, mis oli juhtunud."

Forsythi sõnul sai ta tunnis keskmiselt 54 kõnet ning kokku 50 000 WhatsAppi sõnumit, enne kui Carragher säutsu kustutas.