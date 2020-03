Levadia tantsutüdrukud panevad ka puujalad tantsima

Berit Kiik Pole kunagi juhtunud, et vastasfännid meile midagi koledat karjuksid. Alati aplodeeritakse ja ollakse viisakad.



Kiik nendib, et kohati on tekkinud probleeme sellega, et mängudele vajalikud tantsijad kokku saada. Ta selgitab, et suvisel ajal, mis on jalkasõbrale eriti magus aeg, on paljud tüdrukud tööl või rannas puhkamas. „Kui võrrelda meid nende tantsutruppidega, kes käivad korvpallile kaasa elamas, siis korvpallihooaeg on sügisest kevadeni ja tüdrukud saavad seda teha kooli kõrvalt,“ räägib Kiik murekohast. „Mul on vist juba tuhat närvirakku läinud sellele, et igal suvel tüdrukuid mängudele kohale saada.“ Samas lisab Kiik, et kui probleemide korral ähvardab ta trupi laialiminekuga, tuleb tüdrukutelt kiire reaktsioon ja mängudel ollakse tublisti kohal.

Peale Levadia kodumängude saab tantsutüdrukuid näha ka Levadia pereüritustel ja märtsikuus toimuval Levadia tiimi esitlusel. Tantsuneidude lemmiküritus on aga aastalõputurniir, kus on juba aastaid käidud. Kiik selgitab, et ühest küljest on sisehallis soe tantsida, teisalt loeb ka kavade arv. „Kui tavalisel jalkamängul tantsid ainult mängu eel või poolajal, siis aastalõputurniiril on nii palju mänge, et saab rohkem tantsida,“ sõnab Kiik. „Lisaks saavad tüdrukud tiimile kaasa elada. Mäletan, et kui ühel aastal oli turniir Tartus, käisime isegi seal kaasas. Aastalõputurniiril on alati ka palju vaatajaid ja see meeldib tüdrukutele.“



Foto: Jaanus Lensment



Ainult positiivne tagasiside

Kuivõrd tantsutüdrukud ei käi tingimata jalgpalliga kokku, võib kõrvaltvaataja küsida, kuidas suhtub Levadia truppi keskmine jalkafänn. „Kui võrdlen jalgpallifänni korvpallifänniga, siis viimased on üldiselt rahulikud, jalgpallis võivad fännid minna rohkem keema,“ räägib Sparta treener. „Aga meil pole veel kordagi olnud imelikke või inetuid olukordi, pole kunagi juhtunud, et vastasfännid meile midagi koledat karjuksid. Alati aplodeeritakse ja ollakse viisakad,“ kiidab Kiik vutipublikut.

Positiivset tagasisidet on saadud ka Levadia kogukonnalt. Kiik selgitab, et eriti tore on kuulda emotsioone nendelt inimestelt, kes tantsutruppi viimati paar aastat tagasi mängudel nägid. „Siis imestatakse, et näe, samad tüdrukud, kes on suureks kasvanud ja nii palju arenenud!“ selgitab Kiik. Ta lisab, et kuigi Eesti publik ei pruugi olla tantsutüdrukutega harjunud, vaadatakse ja elatakse kavadele ilusti kaasa. „Ei ole seda, et võetakse telefonid näppu ja keegi ei viitsi vaadata,“ räägib Kiik.

Huvitavamatest seikadest meenutab Levadia trupi treener mullust hooaega, kui neiud olid tantsimas A. Le Coq Arenal. Kuna ilm oli toona soe, vajas rahvusstaadioni muru kastmist, kuid tüdrukutele seda ei öeldud. Nii juhtuski, et Levadia tantsijad olid keset platsi täies hoos esinemas, kui vihmutid äkki tööle hakkasid ja tüdrukud ära ehmatasid. Kiik meenutab olukorda naerdes, kuid sõnab, et tüdrukud ei löönud verest välja ja tantsisid kava lõpuni.