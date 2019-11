Latvala nüüdseks endine elukaaslane: sain temast teada asju, mida poleks iial uskunud

Delfi Sport RUS

Jari-Matti Latvala. Foto: OLI SCARFF, AFP/Scanpix

Sel sügisel on Soome meedias olnud suureks skandaaliks ralliässa Jari-Matti Latvala ja modelli Maisa Torppa lahkuminek. Kui seni on mõlemad pooled tõdenud, et lahku mindi sõpradena, siis nüüd andis Torppa mõista, et Latvala ei käitnud temaga just kõige paremini.