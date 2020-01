Latvala ekskihlatu sõuab juba järgmisel kuul uue mehega abieluranda

Soome kõmulehe Seiska andmetel on paar juba pulmakutsed laiali saatnud. Tegemist on nö "salajase pulmaga", mida üritatakse avalikkuse eest saladuses hoida. Kutsetel seisvat vaid Mikko nimi.

Ühe allika sõnul toimub laulatus valentinipäeval Helsingi kirikus ning pidu ühes prestiižses kesklinna hotellis.

Soome kõmumeedia kirjutas mullu oktoobris, et Maisa Torppa on Latvalat ühe IT-firma juhiga pool aastat petnud. Nii Latvala kui ka Torppa lükkasid need väited meedias ümber. Seiska avaldas juba toona fotod, kus Torppa istus Mikko autosse.