Kontaveidi konkurent teatas Klavani endise tiimikaaslasega kihlumisest

26-aastase Stephensi ja 29-aastase Altidore'i tutvus ulatub sealjuures nende lapsepõlve: nad kohtusid Floridas Boca Ratoni väikelinnas elades, ent nende teed läksid selle järel lahku. 2016. aastal kohtuti taas, misjärel neist paar sai.

Stephensi näol on tegemist muuhulgas 2017. aasta US Openi võitjaga, eelmisel aastal jõudis ta finaali ka Prantsuse lahtistel, tõustes seejärel maailma edetabelis mõneks ajaks ka kolmandale reale. Karjääri jooksul on ta auhinnarahana teeninud kokku üle 13 miljoni USA dollari.

Altidore on mänginud mitmetes Euroopa klubides ning jala valgeks saanud ka Premier League'is. Euroopa-karjääri parimad hooajad tegi ta sealjuures Hollandi klubis Alkmaaris, kus veetis ühe hooaja koos näiteks ka Ragnar Klavaniga.

Viimased aastad on ta pallinud koduses MLS-is Toronto FC ridades. USA koondises on tema nimel koguni 110 mängu ja 41 väravat.