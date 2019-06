Kolm jalgpallurit pidasid kinni poevarga, vahenditeks liinikaitse ja vastupidavus

Jaapani meedia kirjutab, et algselt suhteliselt tavalisest poevargusest alguse saanud intsident eskaleerus poe parklas, kui varas teda süüdistanud poepidajat lõi ning seejärel minema jooksis. Olukorda pealt näinud kolm jalgpallurit - kaitsja Jiro Takano, poolkaitsja Narutoshi Ashida ja väravavaht Daiki Tsukinari - otsustasid seejärel appi tõtata.

Selle asemel, et jooksu pistnud mees maha murda, hakkasid Takano ja Ashida tema kõrval, aga käeulatusest väljas sama tempoga jooksma ning üritasid samal ajal vargale mõistust pähe panna. Väravavaht Tsukinari, kes kandis erinevalt teistest sandaale, kutsus samal ajal telefoniga politsei ning jooksis seejärel meestele järgi.

Takano ja Ashida suurepärane positsioonihoidmine (võiks lausa öelda, et liinikaitse!) pani varga peagi mõistma, et pääsu tal ei ole - ta pööras otsa ringi ning andis end poe juures politseile üles.

"See on nende meeste füüsise, tiimitöö ja õiglustunde tulemus. 5. mai on Jaapanis lastepäev ning nad said laste jaoks kangelasteks," kiitis mehi kohalik politseiülem Tatsuhiko Ito.

Suzuka Unlimited pole sealjuures teab mis kõrge tasemega klubi: kuulsa ringrajaga samas paigas baseeruv meeskond pallib Jaapani tugevuselt neljandal liigatasandil. Sellest hoolimata on tegemist profitiimiga.