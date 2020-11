Kobe Bryanti lapsepõlvekodu müüdi maha üllatavalt odava hinnaga!

TMZ Sports kirjutab, et majal oli isegi küljes korv, millega Bryant lapsepõlves ja teismelisena tundide viisi oma tehnikat lihvis.

Antud viie magamistoaga majast kolis välja 2008. aastal. Maja ilmus uuesti müüki tänavu septembris alghinnaga 899 000 dollarit ning müüdi maha 6. novembril 810 000 dollariga, mis Bryanti ikoonilisust arvestades tundub lausa naeruväärne summa. Eriti koos Bryanti jaoks väga erilise korviga, mille saatus nüüd uue omaniku kätes on. Kui see maha müüa, siis võib öelda, et maja hind oli tegelikult olematu. Võimalik, et talle maksti sinna kolimiseks lausa peale, sest niisuguse reliikvia hinda oksjonil on võimatu ennustada.

Samas on numbril 81 Bryantiga ka väike seos. Nimelt viskas ta just nii palju punkte 2006. aasta 22. jaanuaril Toronto Raptorsi korvi.

Kobe Bryant, tema tütar Gianna ja veel seitse inimest hukkusid 26. jaanuaril Californias kopteriõnnetuses.

