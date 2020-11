KLÕPS | Kes võitis? Kontaveit ja Tänak käisid koos squashi mängimas

Delfi Sport RUS 3

Anett Kontaveit Foto: Henri-Kristian Kirsip

Hyundai WRC meeskonna sõitjal Ott Tänakul on järgmise MM-etapini aega peaaegu kuu, kui hooaega lõpetav Monza osavõistlus peetakse alles detsembri alguses. Eesti esireketi Anett Kontaveiti (WTA 23.) jaoks on aga hooaeg juba läbi. Eestlanna avaldas sotsiaalmeedias värske pildi, kust on näha, et kaks sporditähte käisid koos squashi mängimas.